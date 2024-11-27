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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Opet: 90 - KGHM BC Polkowice: 61 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet: 90 - KGHM BC Polkowice: 61 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu'nun 6. ve son haftasında konuk ettiği Polonya temsilcisi KGHM BC Polkowice'yi 90-61 mağlup etti ve grup lideri olarak ikinci tura çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 22:26 Güncelleme: 27.11.2024 - 22:26
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        Fenerbahçe, lider olarak 2. tura çıktı!
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        FIBA Avrupa Ligi C Grubu'nun 6. ve son haftasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Polonya ekibi KGHM BC Polkowice'yi 90-61 mağlup etti.

        Bu sonucun ardından Sarı Lacivertliler, grup lideri olarak ikinci tura yükseldi.

        Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

        Hakemler: Kirile Tvauri (Gürcistan), Laszlo Goda (Macaristan), Tomi Panov (Kuzey Makedonya)

        Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 5, Atkins 11, Williams 9, Olcay Çakır 8, Lekovic, İdil Saçalır 1, Alperi Onar 9, Meesseman 13, Milic 4, Allemand 8, Badiane 10, Charles 12

        KGHM BC Polkowice: Davis 9, Piestrzynska 3, Zahui 10, Jespersen 8, Steinberga 8, Gajda, Nielacna, Cannon 23, Jeziorna, Zasada

        1. Periyot: 23-17

        Devre: 54-31

        3. Periyot: 81-46

        4. Periyot: 90-61

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