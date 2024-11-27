Fenerbahçe Opet: 90 - KGHM BC Polkowice: 61 | MAÇ SONUCU Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu'nun 6. ve son haftasında konuk ettiği Polonya temsilcisi KGHM BC Polkowice'yi 90-61 mağlup etti ve grup lideri olarak ikinci tura çıktı.

Anadolu Ajansı Giriş: 27.11.2024 - 22:26 Güncelleme: 27.11.2024 - 22:26 facebook

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