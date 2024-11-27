Fenerbahçe Opet: 90 - KGHM BC Polkowice: 61 | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu'nun 6. ve son haftasında konuk ettiği Polonya temsilcisi KGHM BC Polkowice'yi 90-61 mağlup etti ve grup lideri olarak ikinci tura çıktı.
FIBA Avrupa Ligi C Grubu'nun 6. ve son haftasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Polonya ekibi KGHM BC Polkowice'yi 90-61 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Sarı Lacivertliler, grup lideri olarak ikinci tura yükseldi.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Kirile Tvauri (Gürcistan), Laszlo Goda (Macaristan), Tomi Panov (Kuzey Makedonya)
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 5, Atkins 11, Williams 9, Olcay Çakır 8, Lekovic, İdil Saçalır 1, Alperi Onar 9, Meesseman 13, Milic 4, Allemand 8, Badiane 10, Charles 12
KGHM BC Polkowice: Davis 9, Piestrzynska 3, Zahui 10, Jespersen 8, Steinberga 8, Gajda, Nielacna, Cannon 23, Jeziorna, Zasada
1. Periyot: 23-17
Devre: 54-31
3. Periyot: 81-46
4. Periyot: 90-61