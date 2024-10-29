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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Opet: 95 - Villeneuve d'Ascq LM: 75 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet: 95 - Villeneuve d'Ascq LM: 75 | MAÇ SONUCU

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM ekibini 95-75 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 21:40 Güncelleme: 29.10.2024 - 21:40
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        Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta maçında konuk ettiği Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM ekibini 95-75 mağlup etti.

        Sarı-lacivertli takım, grupta 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü.

        Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

        Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Radomir Vojinovic (Kararağ), Ritvars Helmsteins (Letonya)

        Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 15, Charles 14, Williams 20, Alperi Onar 11, Meesseman 23, Milic 2, Tilbe Şenyürek, Atkins 4, Allemand 4, Badiane 2

        Villeneuve d'Ascq LM: Zellous 20, Foppossi 9, Causeur 4, Kouadio 4, Peters 21, Slonjsak 13, Turcinovic 2, Paget 2

        1. Periyot: 21-16

        Devre: 47-39

        3. Periyot: 69-58

        4. Periyot: 95-75

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