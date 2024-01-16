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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Opet çeyrek finale yükseldi - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Opet çeyrek finale yükseldi

        CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali garantileyen Fenerbahçe Opet, Grot Budowlani'yi 3-0 yenerek C Grubu'nu 6'da 6 ile set vermeden lider bitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 23:43 Güncelleme: 16.01.2024 - 23:43
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        Fenerbahçe Opet çeyrek finalde
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        CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu altıncı maçında Polonya temsilcisi Grot Budowlani'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup etti.

        Grupta oynadığı 6 maçın tamamından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertli takım, grubu lider tamamlayarak çeyrek final biletini aldı. Fenerbahçe Opet, 6 karşılaşmayı da 3-0'lık skorlarla kazanarak rakiplerine set vermedi.

        Salon: Burhan Felek Vestel

        Hakemler: Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn), Viktor Alex Goncalves (Portekiz)

        Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Fedorovtseva, De Souza, Aslı Kalaç, Drca, Stysiak (Gizem Örge, Cansu Çetin, Ada Germen, Meliha Diken)

        Grot Budowlani: Mitrovic, Rozynska, Sobiczewska, Kukulska, Pol, Wlinska (Lysiak, May, Lozowska)

        Setler: 25-20, 25-19, 25-17

        Süre: 71 dakika (21, 27, 23)

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