Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi 9. hafta mücadelesinde Çukurova BLD. Adana Demirspor’u konuk etti.
Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan sarı lacivertliler ligdeki 6. galibiyetini aldı.
Mücadelenin setleri 27-29, 29-27, 25-15, 25-15 tamamlandı.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal
Fenerbahçe Opet: Aslı Kalaç, Lazareva, Fedorovtseva, Eda Dündar, Buse Ünal, Cristina (Gizem Örge, Cansu Çetin, Meryem Boz, Carneiro, Beliz Başkır)
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Leyva, Ceren Domaç, Rykhliuk, Bosetti, Selin Uygur (Pınar Atasever, Burcu Yönder, Dilara Sağbaş, Ceren Baysal, Kharchenko, Güldeniz Önal)
Setler: 27-29, 29-27, 25-15, 25-15
Süre: 109 dakika ( 33,34,20,22)
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