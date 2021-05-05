Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Halkbank, PTT ve Karayolları'nda forma giyen 22 yaşındaki milli oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Tutku Burcu Yüzgenç'e ailemize hoş geldin diyor, çubuklu formamızla başarılar diliyoruz." denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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