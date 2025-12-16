Habertürk
        Fenerbahçe Opet, Meltem Avcı Yılmaz'ı açıkladı - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet, Meltem Avcı Yılmaz'ı açıkladı

        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, milli forvet Meltem Avcı Yılmaz'ı transfer ettiğini duyurdu.

        Giriş: 16.12.2025 - 17:15 Güncelleme: 16.12.2025 - 17:15
        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Meltem Avcı Yılmaz'ı renklerine bağladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, milli forvet Meltem Avcı Yılmaz ile sezon sonuna dek anlaşmaya varmıştır." ifadesi kullanıldı.

        28 yaşındaki basketbolcu, son olarak Melikgazi Kayseri Basketbol forması giydi.

