Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Formamızla çok sayıda başarıya imza atan milli pasörümüz Naz Aydemir Akyol, 2 yıl daha bizimle! 'Son 10 Yılın En İyi 100 Oyuncusu' listesinde yer alan Naz Aydemir Akyol, 2021-2022, 2022-2023 sezonlarında da takımımız için mücadele edecek. Armamızı taşımaya devam edecek olan Naz Aydemir Akyol'a başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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