Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızda Bahar Guidetti, Mihajlovic, Busa, Aylin Sarıoğlu ve Ceren Kestirengöz ile yollar ayrıldı. Sporcularımıza Fenerbahçe'mize yapmış oldukları katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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