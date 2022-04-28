Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 1/4 Etabı ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, seride durumu 2-0'a getirdi ve finalde VakıfBank'ın rakibi oldu. İşte, Fenerbahçe Opet VakıfBank şampiyonluk mücadelesi tarihleri ile ilgili bilgiler...
Sultanlar Ligi'nde play-off final etabının programı şöyle:
30 Nisan Cumartesi:
19.00 Fenerbahçe Opet-VakıfBank (MÜCADELE TRTSPOR YILDIZ'DAN CANLI YAYINLANACAK)
3 Mayıs Salı:
20.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet
6 Mayıs Cuma:
20.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet
9 Mayıs Pazartesi:
19.00 Fenerbahçe Opet-VakıfBank (Gerekmesi durumunda)
12 Mayıs Perşembe:
19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (Gerekmesi durumunda)
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