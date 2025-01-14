Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Opet, ZVVZ USK Prag deplasmanına gidiyor - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet, ZVVZ USK Prag deplasmanına gidiyor

        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi ikinci tur F grubu dördüncü maçında yarın deplasmanda Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımıyla karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 10:19 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe, Çekya'da galibiyet peşinde!
        ABONE OL

        FIBA Avrupa Ligi ikinci tur F grubu dördüncü maçında Fenerbahçe Opet, yarın deplasmanda Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'a konuk olacak.

        Çekya'nın başkenti Prag'daki Kralovka Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ilk turda 6'da 6 yapan sarı-lacivertliler, ikinci turda ise oynadığı 3 maçı da kazanarak yoluna namağlup devam ediyor.

        Çekya temsilcisi ise önceki turda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken bu turda ilk 2 müsabakada sahadan mağlup ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        Cimbom'un dört atlısı!
        Cimbom'un dört atlısı!
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        İtirazları kabul edilmedi
        İtirazları kabul edilmedi
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Tehlikeli uyarı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor
        Tehlikeli uyarı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        PFAPA sendromu nedir?
        PFAPA sendromu nedir?
        Polisten kaçarken korkuluğa saplandı
        Polisten kaçarken korkuluğa saplandı
        Grönland'dan Trump'a "diyaloğa hazırız" mesajı
        Grönland'dan Trump'a "diyaloğa hazırız" mesajı
        Bağcılar'da akıl almaz olay! Taşla çocuklara saldırdılar
        Bağcılar'da akıl almaz olay! Taşla çocuklara saldırdılar
        İspanya'dan konut krizine 'yüzde 100' vergili önlem
        İspanya'dan konut krizine 'yüzde 100' vergili önlem
        Buse ile Mehmet nişanlıydı... Kahreden kaza ayırdı!
        Buse ile Mehmet nişanlıydı... Kahreden kaza ayırdı!
        "Türkiye'de bazı maçların kaderi önceden yazılıyor"
        "Türkiye'de bazı maçların kaderi önceden yazılıyor"