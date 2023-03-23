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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı

Fenerbahçe, geliri depremzedelere aktarılacak özel maçta karşılaştığı Rusya ekibi Zenit ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlileri maçta gençleri taşıdı

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İHA
  • Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı

    Fenerbahçe, geliri depremzedelere gönderilecek özel maçta Ülker Stadı’nda Rusya takımlarından Zenit ile karşı karşıya geldi.
  • Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı

    Müsabakaya Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Yiğit Efe Demir, Gustavo Henrique, Nazım Sangare, Jin-Ho Jo, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Aydın, Serdar Dursun ve Joao Pedro 11’ini sahaya sürdü.
  • Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı

    Sarı-lacivertliler maçın 7. dakikasında Mert Hakan’ın golü ile öne geçti. 19. dakikada Zenit’in kazandığı penaltı vuruşunu 21’de Malcolm gole çevirerek skora dengeyi getirdi. (1-1)
  • Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı

    34. dakikada Fenerbahçe de penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına gelen Pedro penaltı atışından yararlanamadı. 
  • Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı

    42’de Zenit Claudinho ile öne geçti ve ilk yarı konuk ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı. 
  • Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı

    İkinci yarı 62. dakikada oyuna dahil olan genç oyuncu Bora Aydınlık, 68’de takımının 2. golünü kaydederek, durumu 2-2’ye getirdi. 
  • Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı

    Müsabakada başka gol olmayınca 2-2’lik sonuçla noktalandı.
  • Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı

    GENÇLER DİKKAT ÇEKTİ

    Zenit karşısında Fenerbahçe’nin ilk 11’inde bulunan genç futbolcular dikkat çekti. 
  • Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı

    Sarı-lacivertlilerde ilk 11’de U19 takımından 17 yaşındaki Ahmet Necat Aydın, 18 yaşındaki Yiğit Efe Demir ve 19 yaşındaki Güney Koreli futbolcu Jin-Ho Jo mücadeleye başladı.
  • Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı

    Güney Koreli genç oyuncu Jin-Ho Jo, 62 dakika sahada kalırken, yerini 17 yaşındaki Bora Aydınlık’a bıraktı. 
  • Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı

    62’de oyuna giren Bora Aydınlık, 68’de maça dengeyi getirerek skoru 2-2 yaptı.
  • Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı

    Öte yandan maçın Jesus, 85. dakikada 18 yaşındaki oyuncular Ensar Brahic ile Muhammet İmre’ye de görev verdi.

     
  • Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı
  • Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı
  • Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı
  • Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı
  • Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı
  • Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı
  • Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı
  • Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı
  • Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı
  • Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı
  • Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı
  • Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı
  • Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı
  • Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı
  • Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı
  • Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı
  • Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı
  • Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı
  • Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı
  • Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı
  • Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı

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