Fenerbahçe Öznur Kablo: 83 - Çankaya Üniversitesi: 61
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Emin Moğulkoç, İbrahim Altıntaş, Benhür İrcel
Fenerbahçe Öznur Kablo: Iagupova 21, Zandalasini 7, Sabally 13, Sevgi Uzun 3, Tuğçe Canıtez 11, Vaughn 10, Olcay Çakır Turgut 12, Stokes 6
Çankaya Üniversitesi: White 20, Gizem Yavuz 11, Udodenko 13, Talbert 14, Özge Kavurmacıoğlu, Bahar Öztürk 3
1. Periyot: 27-12
Devre: 44-25
3. Periyot: 62-41
İlk maçı da 86-61 kazanan sarı-lacivertli ekip, seride 2-0 öne geçti.
Play-off yarı final serisinde üçüncü maç, 7 Nisan Çarşamba günü Çankaya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde oynanacak.
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