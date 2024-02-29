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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Parolapara: 0 - Asseco Resovia: 3 |MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Parolapara: 0 - Asseco Resovia: 3 |MAÇ SONUCU

        Erkekler CEV Kupası yarı finalinde Fenerbahçe Parolapara, ilk maçta 3-1 yenildiği Polonya'nın Asseco Resovia takımına rövanşta 3-0 mağlup oldu ve finale yükselemedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 22:17 Güncelleme: 29.02.2024 - 22:17
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        Fenerbahçe, Cev Kupası'ndan elendi!
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        Fenerbahçe Parolapara, Erkekler CEV Kupası yarı finalinde çıktığı ilk maçta 3-1 yenildiği Polonya'nın Asseco Resovia takımına rövanşta 3-0 mağlup oldu ve finale yükselemedi.

        Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan Asseco Resovia, ilk seti 25-17, ikinci seti de 25-14 kazanarak 2-0 öne geçti.

        Çekişmeli geçen üçüncü seti de 28-26 üstün tamamlayan Polonya ekibi, sahadan 3-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

        Asseco Resovia, yarı finalde Arkas Spor'u eleyen Almanya ekibi SVG Lüneburg ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Kupada final, iki maç üzerinden oynanacak.

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