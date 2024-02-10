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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Parolapara: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 2 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Parolapara: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 2 | MAÇ SONUCU

        AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Parolapara, sahasında Galatasaray'ı 3-2 yendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 22:33 Güncelleme: 10.02.2024 - 22:33
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        Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk etti. Setlerini 27-29, 25-23, 25-27, 25-18, 15-13 önde tamamladığı maçı 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, 18. galibiyetine imza attı.

        Karşılaşmanın ilk setini 27-29 kazanan sarı-kırmızılı ekip oldu. İkinci set ev sahibi takımın 25-23’lük üstünlüğüyle tamamlandı ve setlerde durum 1-1’e geldi.

        Üçüncü seti 25-27 Galatasaray, setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü seti Fenerbahçe 25-18 kazandı ve setlerde yeniden beraberliği yakaladı.

        Son seti başa baş mücadeleye sahne olurken seti 15-13 kazanan Fenerbahçe, karşılaşmadan da 3-2 galip ayrılan taraf oldu.

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