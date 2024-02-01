Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Greenyard Maaseik'i 3-0 mağlup etti
Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Belçika'nın Greenyard Maaseik ekibini 3-0 yendi.
Fenerbahçe Parolapara, Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın çeyrek final ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Greenyard Maaseik ekibini 3-0 yendi.
Belçika'nın Maaseik şehrindeki maçta Fenerbahçe Parolapara, Greenyard Maaseik ekibine konuk oldu.
Fenerbahçe Parolapara, ilk seti 25-22 kazanırken büyük çekişmeye sahne olan ikinci sette rakibine 35-33 üstünlük kurarak 2-0 öne geçti. Üçüncü seti de 25-16 alan sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı 3-0 kazanarak rövanş maçı öncesi avantajlı bir sonuç elde etti.
Maçın rövanşı, 7 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.