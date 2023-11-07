Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nda 2 isimle yollar ayrıldı

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nda Emma Elisabeth Becker ve Jana Radosavljevic'in sözleşmeleri feshedildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın sporcularından Emma Elisabeth Becker ve Jana Radosavljevic ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Kendilerine bugüne dek verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.