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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nda 2 isimle yollar ayrıldı - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nda 2 isimle yollar ayrıldı

        Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nda Emma Elisabeth Becker ve Jana Radosavljevic'in sözleşmeleri feshedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 15:39 Güncelleme: 07.11.2023 - 15:39
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        Fenerbahçe'de 2 isimle yollar ayrıldı
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        Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nda Emma Elisabeth Becker ve Jana Radosavljevic'in sözleşmeleri feshedildi.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın sporcularından Emma Elisabeth Becker ve Jana Radosavljevic ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Kendilerine bugüne dek verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

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