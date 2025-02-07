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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe Petrol Ofisi'nde Cansu Gürel ameliyat edilecek! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe Petrol Ofisi'nde Cansu Gürel ameliyat edilecek!

        Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nda sakatlanan kadın futbolcu Cansu Gürel ameliyat edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 15:29 Güncelleme: 07.02.2025 - 15:29
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        Fenerbahçe'de Cansu Gürel ameliyat edilecek
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        Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı oyuncusu Cansu Gürel'in ön çapraz bağında tespit edilen yırtık nedeniyle ameliyat olacağı bildirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımızın oyuncularından Cansu Gürel'in ön çapraz bağında komplet rüptür, lateral ve medial menisküsünde yırtık tespit edilmiş olup, sporcumuz Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat olacaktır. Ameliyat tarihi, ilerleyen günlerde yapılacak gerekli kontrollerin ardından netleşecektir." denildi.

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