Fenerbahçe Petrol Ofisi Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya: Şampiyon olacağız

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında derbi maçta Galatasaray Petrol Ofisi'nin 2-1 mağlup eden Fenerbahçe Petrol Ofisi'nde teknik direktör Gökhan Bozkaya, maçın başından sonuna kadar iyi ve baskılı oynadıklarını söyledi.

Gökhan Bozkaya, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayan Bozkaya, "Maçın başından sonuna kadar iyi ve baskılı oynadık. Kazanmak isteyen taraf da bizdik. Bunu da skora yansıttık. Puan farkı 2'ye düştü. Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağız. Ben, oyuncularıma inanıyorum. Sezon sonunda şampiyon olacağız. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Bu zorlu maçta bizi yalnız bırakmadılar. Çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.