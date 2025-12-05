Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda karşılaşacağı Rams Başakşehir FK maçının hazırlıklarını öğle saatlerindeki çalışmayla noktaladı.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan oyuncular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenmanı tamamladı.
Bu idmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.