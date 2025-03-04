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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Rangers hazırlıklarına başladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Rangers hazırlıklarına başladı!

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 Mart Perşembe günü İskoçya temsilcisi Rangers'ı konuk edeceği son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 15:01 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:01
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        F.Bahçe'de Rangers mesaisi başladı
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        Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

        Sarı-lacivertli futbolcular, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

        Onvo Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla noktaladı.

        Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Rangers maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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