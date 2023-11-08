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        Fenerbahçe, Razgrad'a gitti

        Fenerbahçe, Ludogorets maçı için Bulgaristan'ın Razgrad kentine gitti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 16:29 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:29
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        Fenerbahçe, Razgrad'a gitti
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe yarın Bulgaristan ekibi Ludogorets´e konuk olacak. Karşılaşma için Türk Hava Yolları´nın (THY) özel uçuşu ile Varna´ya inen sarı-lacivertli kafile, kara yoluyla maçın oynanacağı kente geldi.

        Fenerbahçe kafilesini konaklayacağı otelin önünde Bulgaristan´da yaşayan ve çevre ülkelerden gelen taraftarlar karşıladı. Sarı-lacivertli ekip, taraftarların fotoğraf çekme isteklerini kırmayarak forma imzaladı.

        Ludogorets ile Fenerbahçe yarın Ludogorets Arena'da TSİ 23.00'de karşılaşacak.

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