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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hedef grup liderliğini sürdürmek. Zorlu maç öncesinde maçın ne zaman ve saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu. Gruptaki son maçında AEK Larnakas 2-1 mağlup eden temsilcimiz, Rennes karşısında galibiyet arıyor. İşte merak edilen soruların yanıtı...

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  • Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

    UEFA Avrupa Ligi macerasında grup liderliğini sürdüren temsilcimiz Fenerbahçe, gruptaki 5. maçında Rennes ile karşı karşıya gelecek. Maç için geri sayım sürürken futbolseverler, "Fenerbahçe Rennes  maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte zorlu mücadele öncesinde öne çıkan ayrıntılar...
  • Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

    FENERBAHÇE-RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu beşinci maçında Rennes ile  karşı karşıya geliyor. 27 Ekim 2022 Perşembe günü oynanacak olan mücadele saat 19.45'te başlayacak.

     
  • Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

    FENERBAHÇE-RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe Rennes karşılaşması Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

     
  • Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

    FENERBAHÇE GRUP LİDERİ OLURSA DİREK SON 16 TURUNA GİDECEK

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes'i kendi sahasında yenmesi durumda, UEFA tarafından yeni sisteme göre play-off maçlarını oynamadan direk son 16 turuna kalacak.
  • Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

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