Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe transferinde sıcak gelişme! Bir süredir sol bek arayışları bulunan ve sıcak temaslar bulunan Fenerbahçe'nin gündemine kısa süre önce Milan'ın İsviçreli sol beki Ricardo Rodriguez gelmişti. Aleksandar Kolarov'un Roma ile sözleşme uzatmasının ardından ilk tercih haline gelen Rodriguez ile masaya oturan Fenerbahçe, İsviçreli yıldızla el sıkıştı!

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre sarı-lacivertliler ile Ricardo Rodriguez arasında anlaşma sağlansa da kulüpler arasındaki pürüzler giderilmiş değil! Sarı-lacivertli kurmaylar daha önce Rodriguez'in kiralanması için Milan'a teklif yapmış; İtalyan ekibi ise Fenerbahçe'den 8-9 milyon Euro'luk bonservis bedeli talep etmişti. Fenerbahçe, satın alma opsiyonlu bir teklif daha yaparken Milan'ın oyuncuyu doğrudan bonservisiyle vermek istediği belirtildi.