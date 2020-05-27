Fenerbahçe, ligde kalan 8 haftalık periyot öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’ndeki kamp çalışmasını sürdürüyor. Bu sabah yaptığı idmanda ise sarı-lacivertliler, kuvvet ve dayanıklılık parkurunda çalıştı. Antrenman, düz koşu ile tamamlandı.