Fenerbahçe, Rize’ye geldi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor, yarın saat 21.45'de Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-lacivertli kafile yarın oynanacak maç için İstanbul’dan uçak ile Rize-Artvin Havalimanına iniş yaptı. Sarı-lacivertli ekibin taraftarları havalimanı önünde sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarların arasından geçen teknik direktör Jose Mourinho da taraftarların çağrısı üzerine yanlarına giderek forma imzaladı. Taraftarların arasından takım otobüsüne geçen Fenerbahçe kafilesi dinlenmek üzere kentte bulunan bir otele doğru yola çıktı.

45. randevu