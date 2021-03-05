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Fenerbahçe: Sadece 9 saniyede penaltının iptali tam anlamıyla skandal

Fenerbahçe Kulübü tarafından Spor Toto Süper Lig´in 28´inci haftasında dün oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, Pelkas´ın pozisyonuna dikkat çekilerek, "Oyuncumuz Pelkas´ın topu rakipten kurtardıktan sonra topa dokunamayan rakip futbolcunun ilk hamlede dizi ile oyuncumuzun dizine yaptığı temas görüntülerce sabittir. Durum bu şekilde net ve pozisyonda açık bir temas var iken pozisyonun sadece ve sadece 9 (Dokuz) saniyede incelenerek penaltının iptal edilmesi sadece Türk futbolu için değil dünya futbolundaki VAR sisteminin kullanımı açısından da tam anlamıyla skandaldır" denildi

Fenerbahçe: Sadece 9 saniyede penaltının iptali tam anlamıyla skandal

Sarı-lacivertli kulübün basın sözcüsü Selahattin Baki tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımımızın dün akşam oynadığı Antalyaspor maçının 90+2. dakikasında lehimize verilen penaltı pozisyonunun, VAR incelemesi ile iptal edildiği tüm kamuoyunun malumudur.

Oyuncumuz Pelkas´ın topu rakipten kurtardıktan sonra topa dokunamayan rakip futbolcunun ilk hamlede dizi ile oyuncumuzun dizine yaptığı temas görüntülerce sabittir.

Durum bu şekilde net ve pozisyonda açık bir temas var iken pozisyonun sadece ve sadece 9 (Dokuz) saniyede incelenerek penaltının iptal edilmesi sadece Türk futbolu için değil dünya futbolundaki VAR sisteminin kullanımı açısından da tam anlamıyla skandaldır.

Ancak söz konusu Fenerbahçe olduğunda ortaya konan bu skandallar Türk futbol dinamikleri için gayet doğal ve olağandır.

Fenerbahçe´nin attığı gollerin 4 dakika 17 saniye boyunca VAR´da incelenip, herhangi bir kaçış ya da açık nokta aranması hafızalara kazınmışken;

Lehimize verilmiş, ilk olarak gerçekleşen diz temasının açıkça ortada olduğu penaltı pozisyonunun; sadece ve sadece 9 (Dokuz) saniyede, pozisyonun kesinlikle net ve açık gözükmediği üst ve tek açıdan incelenip, en net izlenebileceği diğer açılar göz önüne alınmayarak yangından mal kaçırırcasına iptal edilmesi, gerçek amaç ve misyonu net şekilde ortaya koymuştur.

Maçın orta hakemi penaltıyı incelemesi ve hakkıyla karar vermesi için değil, direkt iptal etmesi için VAR ekranına çağrılmış ve tek açıdan inceleme yaptırılarak, asıl amaç olan penaltı iptali usule uydurularak 9 (Dokuz) saniyelik tek açıdan inceleme sonunda penaltı iptali gerçekleşmiştir.

Tüm bunların yanında;

Rakibimizin attığı gol öncesinde topun oyun alanı dışına çıkmış olduğu ve hakemler tarafından devam kararı verildiği de görüntülerce sabittir.

Oyuncumuz Mesut Özil´e 65. dakikada yapılan ve kendisini haftalarca sahalardan uzak tutacak şekilde sakatlayan pozisyonda sarı kartı bulunan rakip oyuncuya oyundan atılmasına neden olacak ikinci sarı kart da gösterilmemiştir.

Dün hakemler hem Takımımız hem de rakip takımın pozisyonlarında üst üste yaptıkları hatalarla maçın gidişatına ve sonucuna direkt etki etmişlerdir.

Özetle Türk futbolu, etki altındaki Türk hakemleri ve VAR sistemi eliyle açık operasyona uğramakta;

Bu operasyondan yıllardır olduğu gibi en ağır yarayı alan yine Fenerbahçe olmaktadır.

Tüm bunlara rağmen; yapılan her türlü saha içi, saha dışı operasyonlara ve algı çalışmalarına rağmen kalan 13 haftada camia olarak omuz omuza kenetlenerek, sakat ve cezalı futbolcularımızın da kadroya katılmasıyla, hedefimize ve zafere ulaşacağımıza inancımız tamdır."

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