Fenerbahçe sahaya iniyor!

Fenerbahçe, 4 Mayıs Pazartesi günü sahaya iniyor. Sarı-lacivertli futbolcular, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gruplar halinde çalışmalara başlayacak. Dörderli gruplar halinde çalışmalar yapılacak. Sosyal mesafeye dikkat edilerek sahanın farklı bölgelerinde çalışılacak. Gruplar sırayla sahaya çıkıp idman yapacak.
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