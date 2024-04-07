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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Samandıra'da Olympiakos hazırlıklarını sürdürdü - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Samandıra'da Olympiakos hazırlıklarını sürdürdü

        Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitmeyen Fenerbahçe A takımı, UEFA Konferans Ligi'ndeki Olympiakos maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 15:31 Güncelleme: 07.04.2024 - 15:31
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        Fenerbahçe Samandıra'da çalıştı
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        Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

        Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

        Sarı-lacivertliler, Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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