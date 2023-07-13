Fenerbahçe Samatta ile yollarını ayırdı!
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, beklenen performansı sergileyemeyen Mbwana Samatta'nın sözleşmesini feshetti. Tanzanyalı forvetin yeni durağı ise belli oldu.
Fenerbahçe, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Mbwana ile yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertliler, Tanzanyalı forvetin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
YENİ TAKIMI PAOK
30 yaşındaki futbolcunun yeni takımı da belli oldu. Yunanistan ekiplerinden PAOK ile anlaşan Mbwana Samatta, sağlık kontrolü ve resmi sözleşme imzalamak üzere Yunanistan'a gitti.
Fenerbahçe'nin 2021 yazında 6 milyon euro bosnervis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Samatta, sarı-lacivertli takımda sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı.
Samatta, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 resmi maçta sadece 6 gol kaydetti.
Son iki sezondur sırasıyla Belçika ekipleri Royal Antwerp ve Genk'e kiralanan tecrübeli futbolcu, bu sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.