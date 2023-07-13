Fenerbahçe Samatta ile yollarını ayırdı!

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YENİ TAKIMI PAOK

30 yaşındaki futbolcunun yeni takımı da belli oldu. Yunanistan ekiplerinden PAOK ile anlaşan Mbwana Samatta, sağlık kontrolü ve resmi sözleşme imzalamak üzere Yunanistan'a gitti.