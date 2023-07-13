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        Fenerbahçe Samatta ile yollarını ayırdı!

        Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, beklenen performansı sergileyemeyen Mbwana Samatta'nın sözleşmesini feshetti. Tanzanyalı forvetin yeni durağı ise belli oldu.

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 11:10
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        Fenerbahçe, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Mbwana ile yollarını ayırdı. 

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        Sarı-lacivertliler, Tanzanyalı forvetin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

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        YENİ TAKIMI PAOK

        30 yaşındaki futbolcunun yeni takımı da belli oldu. Yunanistan ekiplerinden PAOK ile anlaşan Mbwana Samatta, sağlık kontrolü ve resmi sözleşme imzalamak üzere Yunanistan'a gitti.

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        Fenerbahçe'nin 2021 yazında 6 milyon euro bosnervis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Samatta, sarı-lacivertli takımda sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı.

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        Samatta, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 resmi maçta sadece 6 gol kaydetti. 

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        Son iki sezondur sırasıyla Belçika ekipleri Royal Antwerp ve Genk'e kiralanan tecrübeli futbolcu, bu sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

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