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Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu. Bu sezon geriye düştüğü maçlarda en çok puan toplayan takım olan sarı-lacivertliler bir kez daha 3 puana son dakikalarda uzandı

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  • Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu - Fenerbahçe Haberleri

    Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına 90+3. dakikada attığı golle tutundu.
  • Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu - Fenerbahçe Haberleri

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmaya oldukça tutuk başlayan Fenerbahçe, rakip kalede pozisyon üretmekte zorlandı. 
  • Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu - Fenerbahçe Haberleri

    Ev sahibi ekip, 30. dakikada Samet Akaydın'ın hatasında Daniel Aleksic ile golü buldu ve ilk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
  • Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu - Fenerbahçe Haberleri

    İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Fenerbahçe, topun kontrolünü sağlasa da pozisyona girmekte zorlandı. 
  • Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu - Fenerbahçe Haberleri

    Medipol Başakşehir'in 70. dakikada 10 kişi kalmasının ardından yan toplara dönen sarı-lacivertliler, 88. dakikada Joao Pedro'nun golüyle beraberliği yakaladı. 
  • Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu - Fenerbahçe Haberleri

    Son dakikalarda kurduğu baskıyı sürdüren Fenerbahçe, 90+3. dakikada yine Joao Pedro ile bir gol daha bularak sahadan 2-1 galip ayrıldı.
  • Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu - Fenerbahçe Haberleri

    Bu sonuçla lider Galatasaray'ın 3 puanla kapattığı haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe, zirve takibini 6 puan farkla sürdürdü.
  • Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu - Fenerbahçe Haberleri

    FENER'İ GALİBİYETE TAŞIDI

    Fenerbahçe'nin bu sezon bekleneni veremeyen forveti Joao Pedro, takımını galibiyete taşıdı.

     
  • Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu - Fenerbahçe Haberleri

    Sezon içinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle form tutmayı başaramayan Pedro, ligde 3 Eylül 2022 tarihinde Kayserispor'u 2-0 yendikleri maçta 1 gol atmayı başarmıştı.
  • Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu - Fenerbahçe Haberleri

    Söz konusu golünün ardından 7,5 ay boyunca ligde skor üretemeyen Pedro, takımının 1-0 geride olduğu Medipol Başakşehir maçında 2 gol birden atarak galibiyeti getiren isim oldu.
  • Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu - Fenerbahçe Haberleri

    SAMET'TEN BÜYÜK HATA

    Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydın, Medipol Başakşehir karşısında gole neden olan bir hata yaptı.
  • Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu - Fenerbahçe Haberleri

    Maçın 30. dakikasında kalecisine geri pas yapmak isteyen Samet, pası kısa düşünce gole sebebiyet verdi.
  • Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu - Fenerbahçe Haberleri

    DEVRE ARASINDA ÜÇ DEĞİŞİKLİK

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2. yarıya 3 değişiklik yaparak çıktı.
  • Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu - Fenerbahçe Haberleri

    İlk yarıda performanslarından memnun olmadığı Arda Güler, Diego Rossi ve Jayden Oosterwolde'yi oyundan alan Portekizli teknik adam, bu isimlerin yerine Ezgjan Alioski, Emre Mor ve Joao Pedro'yu sahaya sürdü.
  • Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu - Fenerbahçe Haberleri

    İLK YARIDA SUSKUN KALDI

    Fenerbahçe, son haftalarda oynadığı maçların ilk yarılarında gol bulmakta zorlandı.
  • Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu - Fenerbahçe Haberleri

    Sarı-lacivertliler, VavaCars Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü'nün ardından ilk yarıda Medipol Başakşehir'e karşı da gol atmayı başaramadı.
  • Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu - Fenerbahçe Haberleri

    KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

    Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 maçta da kalesini gole kapatmayı başaramadı.

     
  • Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu - Fenerbahçe Haberleri

    Son olarak 25 Şubat tarihinde Konyaspor'u 4-0 ile geçen sarı-lacivertliler, daha sonrasında ligde oynadığı 6 maçta da gol yedi.
  • Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu - Fenerbahçe Haberleri

    Fenerbahçe, söz konusu süreçte Kayserispor, Alanyaspor, Beşiktaş, Karagümrük ve Ankaragücü'nün ardından Medipol Başakşehir'e karşı da kalesini gole kapatamadı.

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