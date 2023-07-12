Fenerbahçe Sebastian Szymanski'yi kadrosuna kattı
Süper Lig devi Fenerbahçe bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, bir süre önce İstanbul'a getirdiği Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski'yi kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'de transfer şov sürüyor... Kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çeken sarı-lacivertliler, Dinamo Moskova'nın Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'yi renklerine bağladı. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.
Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Feyenoord'da 40 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 10 kez fileleri sarsarken 7 de gol pası verdi.
Asıl mevkisi 10 numara olan Szymanski, merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.
Yıldız oyuncu, geçen sezon Feyenoord'un Hollanda Ligi şampiyonu olmasında büyük pay sahibi oldu.
5. TRANSFER
Fenerbahçe, Szymanski ile birlikte bu sezonki 5. transferini gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler daha önce Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku ve Umut Nayir'i kadrosuna katmıştı.