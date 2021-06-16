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Fenerbahçe seçimi ne zaman, hangi gün 2021? Fenerbahçe başkan adayları kimler? İşte FB başkanlık seçim tarihi

Fenerbahçe Başkanlık Seçimi için artık heyecan dorukta. Tüm dünyadaki milyonlarca sarı lacivertli taraftarın merakla beklediği 2021 Fenerbahçe Başkanlık seçimi tarihi açıklandı. İşte Fenerbahçe seçim tarihi ve başkan adayları...

Fenerbahçe seçimi ne zaman, hangi gün 2021? Fenerbahçe başkan adayları kimler? İşte FB başkanlık seçim tarihi

Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? sorusu sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Fenerbahçe Spor Kulübünden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ilki 5-6, ikincisi 12-13 Haziran tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan genel kurulun, İçişleri Bakanlığının haziran ayı normalleşme tedbirlerindeki yasaklar nedeniyle bu tarihlerde yapılamayacağı belirtildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tüzüğümüzün 21(4) maddesi uyarınca işbu toplantının geri bırakılmasına; bahsi geçen genelge ve yine tüzüğümüzün 21(5) maddesi hükmüne uygun olarak kulübümüz olağan seçimli genel kurul toplantısının gündem maddelerini görüşmek üzere, 18-19 Haziran tarihlerinde, saat 10.30'da, Ülker Stadyumu'nda yapılmasına karar verilmiştir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 25-26 Haziran tarihlerinde aynı yer ve saatte yapılacaktır."

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI

Ali Koç
Eyüp Yeşilyurt

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