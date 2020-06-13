Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Şeref Has için vefatının birinci yılı dolayısıyla Yeniköy Aile Kabristanlığı'ndaki kabri başında anma töreni yapıldı.

Törene, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin, eski asbaşkanlardan Raif Dinçkök ve sevenleri katıldı.

Anma töreni, Şeref Has için mezarı başında okunan duaların ardından sona erdi.

Fenerbahçe formasıyla 605 maça çıkan ve 168 gol kaydeden Şeref Has, A Milli Futbol Takımı'nın formasını da 39 kez giymişti.