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Fenerbahçe, sezona Bursaspor maçıyla start veriyor

Fenerbahçe, Süper Lig’e bu hafta sonu oynayacağı Bursaspor maçı ile start verecek. Fenerbahçe, 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu’na evinde Bursaspor maçıyla start verecek. Yeni sezona yeni bir oluşumla girecek olan sarı-lacivertlilerde Hollandalı teknik adam Phillip Cocu da ilk kez bir Süper Lig maçında Fenerbahçe’nin başında olacak

09 Ağustos 2018 Perşembe, 13:08:40 | Güncelleme:

Fenerbahçe, 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu’na bu hafta sonu evinde Bursaspor maçıyla start verecek.

99. RANDEVU

Fenerbahçe ile Bursaspor, 11 Ağustos Cumartesi günü 21.45’te oynanacak olan maçla birlikte 99. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 98 karşılaşmanın 50’sinden Fenerbahçe, 14’ünden ise Bursaspor galip ayrılmış, 34 maç ise berabere sonuçlanmıştı. Fenerbahçe ve Bursaspor, daha önce sadece bir kez ligin açılış maçında karşılaşmış ve 1971-1972 sezonunda oynanan maçı Bursaspor 1-0 kazanmıştı.


FENERBAHÇE SEZON AÇILIŞLARINI KAZANIYOR 
Fenerbahçe, sezona evinde başladığı son 5 maçı kazandı. Fenerbahçe Kadıköy'de kaybettiği son sezon açılış maçında, 2003-2004 sezonunda teknik direktörlüğünü Aykut Kocaman'ın yaptığı İstanbulspor'a 3-0 mağlup olmuştu.

YENİ TRANSFERLER İLE KEZ SÜPER LİG'DE 
Fenerbahçe’nin bu sezon Altınordu’dan transfer ettiği Berke Özer ve Barış Alıcı, Nec Nijmegen’den Ferdi Kadıoğlu ve Swansea City’den kiraladığı Andre Ayew, Teknik Direktör Phillip Cocu’nun şans vermesi durumunda ilk kez Süper Lig’de sahne alacak.

SAKAT VE CEZALILAR 
Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, İsmail Köybaşı ve Aatif Chahechouhe’nun sakatlıkları bulunuyor. Yeni transfer Andre Ayew’in durumu ise maç saatinde belli olacak.

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