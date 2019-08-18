Kadıköy'de Ülker Stadı'nda yarın sezona "merhaba" diyecek sarı-lacivertliler, 62. sezonuna girecek lig tarihinde sahasında oynadığı 39 açılış maçının 31'ini kazandı. Bu maçlarda 5 beraberlik alan Fenerbahçe, sadece 3 yenilgi yaşadı.
Sarı-lacivertlileri, iç sahadaki açılış maçlarında sadece 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında Aydınspor, 2003-2004'te ise İstanbulspor yenmişti.
SON YENİLGİ 2003'TE
Fenerbahçe, ligin ilk haftasında seyircisi önünde oynadığı maçlardaki son yenilgisini 2003-2004 sezonunda aldı.
Şampiyon tamamlayacağı o sezonun ilk haftasında İstanbulspor'u ağırlayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Fenerbahçe, o tarihten sonra sahasında oynadığı 6 ilk hafta maçını da kazanmayı bildi.
SEZON AÇILIŞLARINDAKİ 61 MAÇIN 39'UNU KAZANDI
Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 61 sezondaki ilk hafta maçlarında 39 galibiyet elde ederken, 12 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe, 62 yaşına girecek lig tarihinde ilk kez Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek.
Fenerbahçe'nin, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|1959
|Fenerbahçe-MKE Ankaragücü
|3-1
|1959-1960
|Fenerbahçe-Feriköy
|2-1
|1960-1961
|Fenerbahçe-Vefa
|3-0
|1961-1962
|Fenerbahçe-Kasımpaşa
|4-3
|1962-1963
|Fenerbahçe-Kasımpaşa
|0-0
|1963-1964
|Fenerbahçe-Beyoğluspor
|2-0
|1964-1965
|Fenerbahçe-Beykoz
|4-1
|1965-1966
|Fenerbahçe-Beykoz
|2-1
|1966-1967
|Fenerbahçe-Altınordu
|2-1
|1967-1968
|Fenerbahçe-Feriköy
|3-0
|1968-1969
|Fenerbahçe-Gençlerbirliği
|0-0
|1969-1970
|Fenerbahçe-Vefa
|1-0
|1970-1971
|Fenerbahçe-İstanbulspor
|1-0
|1971-1972
|Bursaspor-Fenerbahçe
|1-0
|1972-1973
|Fenerbahçe-Adanaspor
|4-0
|1973-1974
|Samsunspor-Fenerbahçe
|1-0
|1974-1975
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|0-1
|1975-1976
|Fenerbahçe-Zonguldakspor
|2-2
|1976-1977
|Fenerbahçe-Giresunspor
|3-0
|1977-1978
|Fenerbahçe-Samsunspor
|2-1
|1978-1979
|Kırıkkalespor-Fenerbahçe
|0-4
|1979-1980
|Fenerbahçe-Adanaspor
|2-1
|1980-1981
|Orduspor-Fenerbahçe
|0-1
|1981-1982
|Fenerbahçe-Boluspor
|1-1
|1982-1983
|Fenerbahçe-Antalyaspor
|1-1
|1983-1984
|Fenerbahçe-Boluspor
|2-0
|1984-1985
|Malatyaspor-Fenerbahçe
|0-0
|1985-1986
|Fenerbahçe-Kayserispor
|3-2
|1986-1987
|Fenerbahçe-Antalyaspor
|2-0
|1987-1988
|Fenerbahçe-Karşıyaka
|2-1
|1988-1989
|Rizespor-Fenerbahçe
|0-5
|1989-1990
|Altay-Fenerbahçe
|2-1
|1990-1991
|Fenerbahçe-Aydınspor
|1-6
|1991-1992
|Fenerbahçe-Aydınspor
|1-2
|1992-1993
|Fenerbahçe-Bakırköyspor
|4-0
|1993-1994
|Altay-Fenerbahçe
|1-2
|1994-1995
|Zeytinburnuspor-Fenerbahçe (Kadıköy)
|1-4
|1995-1996
|Fenerbahçe-Karşıyaka
|4-0
|1996-1997
|Fenerbahçe-Samsunspor
|4-1
|1997-1998
|Fenerbahçe-Gaziantepspor
|3-0 (Hükmen)
|1998-1999
|Ç.Dardanelspor-Fenerbahçe
|0-0
|1999-2000
|Fenerbahçe-Vanspor
|3-0 (Hükmen)
|2000-2001
|Kocaelispor-Fenerbahçe
|0-4
|2001-2002
|Fenerbahçe-Samsunspor
|3-0
|2002-2003
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|0-0
|2003-2004
|Fenerbahçe-İstanbulspor
|0-3
|2004-2005
|Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
|2-2
|2005-2006
|Gençlerbirliği-Fenerbahçe
|0-0
|2006-2007
|Fenerbahçe-Kayseri Erciyesspor
|6-0
|2007-2008
|İBB Spor-Fenerbahçe
|2-0
|2008-2009
|Gaziantepspor-Fenerbahçe
|1-0
|2009-2010
|Denizlispor-Fenerbahçe
|0-2
|2010-2011
|Fenerbahçe-Antalyaspor (Seyircisiz)
|4-0
|2011-2012
|Fenerbahçe-Orduspor (Seyircisiz)
|1-0
|2012-2013
|Elazığspor-Fenerbahçe (İzmir)
|1-1
|2013-2014
|Torku Konyaspor-Fenerbahçe
|3-2
|2014-2015
|Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor
|3-2
|2015-2016
|Fenerbahçe-Eskişehirspor
|2-0
|2016-2017
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
|1-0
|2017-2018
|Göztepe-Fenerbahçe
|2-2
|2018-2019
|Fenerbahçe-Bursaspor
|2-1
YORUMLAR