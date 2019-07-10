Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına açık çalıştı.

Yoğun sis ile yağış altında gerçekleştirilen antrenman futbolcular, ısınma bölümünün ardından dar alanda pas ve top kapma çalışmaları yaptı.

Yeni transfer Vedat Muric, tekrar sarı-lacivertli ekibe dönen tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu, bugün kampa katılan Elif Elmas ve Miha Zajc takımla idmanda yer aldı.

Altay Bayındır ise ilk bölümde takımla çalışırken, ikinci bölümde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde bir idman gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.