Lider Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor'u konuk ediyor. Bu maç öncesinde sarı-lacivertlilerin 26, kırmızı-beyazlıların ise 10 puanı bulunuyor.
SAAT: 20.00
HAKEM: Hüseyin Göçek
STAT: Ülker
YAYIN: beIN SPORTS 1
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Serdar Aziz, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can, Emre Mor, Valencia, Batshuayi
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Kader Keita, Dia Saba, Fredrik Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Mustapha Yatabare
MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Ligde oynadığı son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, haftaya 26 puanla lider giriyor. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Dünya Kupası öncesinde ligde kalan 2 maçında 6 puan almayı hedefliyor.
FENERBAHÇE'DE BEŞ EKSİK
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, önemli karşılaşmada forma giyemiyor.
SINIRDA TEK İSİM
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Genç oyuncu, Demir Grup Sivasspor maçında kart görmesi durumunda Giresunspor müsabakasında yer alamayacak.
SİVASSPOR ÇIKIŞ PEŞİNDE
Ligde geride kalan 12 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 10 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte, Fenerbahçe maçı öncesi Leke James, Uğur Çiftçi ve Murat Paluli'nin sakatlığı bulunuyor.
33. RANDEVU
Fenerbahçe ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de 33. kez karşı karşıya geliyor.
Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 32 müsabakadan 17'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 8 mücadele ise berabere sonuçlandı.
Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 67 golüne, Sivasspor 43 golle karşılık verdi.
İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan her iki karşılaşma da 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe'nin iç sahada Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan 16 müsabakanın 11'ini sarı-lacivertli ekip, 3'ünü ise kırmızı-beyazlı takım kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Bu maçlarda Fenerbahçe 36 gol atarken, Sivasspor ise 17 kez fileleri havalandırdı.
MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ
Fenerbahçe'nin 2019/20'den bu yana Süper Lig'de mağlup edemediği tek rakibi Sivasspor (3B 3M). Son altı randevuyu kazanamayan sarı-lacivertliler, lig tarihinde sadece üç rakibi karşısında daha uzun galibiyet hasreti yaşadı (Beşiktaş, Galatasaray & Trabzonspor).
Fenerbahçe'ye konuk olduğu son üç Süper Lig maçından toplam 7 puan çıkaran Sivasspor (2G 1B), daha önceki 13 karşılaşmadan sadece 4 puan toplayabilmişti (1G 1B 12M). Son üç ziyaretinde kaybetmeyen Yiğidolar, bu deplasmandaki en uzun yenilmezlik serisini devam ettirmeyi hedefliyor.
Bu sezon evindeki Süper Lig maçlarında 16 puan toplayan Fenerbahçe (5G 1B), altıncı maçlar itibarıyla 2014/15'ten (16 puan) bu yana en yüksek sayısına ulaştı. İç sahadaki son beş karşılaşmayı kazanan sarı-lacivertliler, daha uzun bir galibiyet serisini en son Kasım 2015-Mart 2016 arasında yakaladı (8G).
Deplasmanda oynadığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kazanan Sivasspor (4M), bu dönemdeki tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada İstanbul Başakşehir'den aldı (2-0). İstanbul ekiplerine konuk olduğu son altı karşılaşmada sırasıyla birer galibiyet ve mağlubiyet alan Yiğidolar, Aralık 2018'den bu yana ilk kez üst üste iki ziyaretinden galibiyetle dönmeyi hedefliyor.
Bu sezon oynadığı 11 Süper Lig maçında 34 gol atan Fenerbahçe, lig tarihinde bu aşamalardaki en yüksek sayısını tekrarladı (1959/60 ile eşit). Sarı-lacivertliler, aynı zamanda Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla maçta 5+ gol atan iki takımdan biri konumunda (4; Bayern Münih ile birlikte).
ÜLKER STADI
YORUMLAR