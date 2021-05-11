Süper Lig'de 41. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile çıkış yakalayan Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet. Peki büyük bir merakla beklenen Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?



FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Sivasspor maçı 11 Mayıs Salı akşamı saat 20:30'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD2'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia.

Sivasspor: Samassa; Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur; Robin, Cofie, Hakan; Kayode, Yatabare, Gradel