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Fenerbahçe - Sivasspor maçındaki pozisyonlara ne dediler?

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendiği maçtaki hakem kararlarını beIN Trio ekibi değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

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  • Fenerbahçe - Sivasspor maçındaki pozisyonlara ne dediler?

    SORU: "Enner Valencia ile Caner'in pozisyonu ve sonrasında hakeme itirazlar için yorumunuz nedir?"

    Bülent Yıldırım: BAL'dan hakem atasanız, farksız olurdu. 10 kişi üstüne gitti, kart çıkaramadı.

    Deniz Çoban: Caner'e faul var ama maçın başında kontrolü kaybetti.

    Lale Orta: Faul yanlış oldu, iyi ki gol olmadı. Caner çok agresif tepki gösterdi, kart çıkmalıydı.
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçındaki pozisyonlara ne dediler?

    PENALTI VAR MI?

    SORU: "Valencia 15. dakikada penaltı bekledi, devam doğru mu?"

    Deniz Çoban: Penaltı yok.

    Bülent Yıldırım: Ne geri pas, ne de penaltı.

    Lale Orta: Penaltı söz konusu olamaz. Kaleciye pas da yok.
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçındaki pozisyonlara ne dediler?

    ALIOSKI'NİN MÜDAHALESİ...

    SORU: "Alioski'nin Erdoğan'a müdahalesi var mı?"

    Bülent Yıldırım: Devam yanlış, sarı kart yok ama faul.

    Deniz Çoban: Faul ve sarı kart olmalıydı. Burada mağdur olan futbolcu, 45 saniye sonra sarı kart gördü.

    Lale Orta: Faul çalınmalıydı. Sartı kart da gerekirdi.
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçındaki pozisyonlara ne dediler?

    ERDOĞAN'IN SARI KARTI

    SORU: "Erdoğan'ın Alioski'ye faulünde sarı kart doğru mu?"

    Deniz Çoban: Faul ve sarı doğru ama öncesinde Alioski'ye verilmedi.

    Bülent Yıldırım: Korku filmi gibi bir maç! Verilen kararlar, verilmeyen kararlar. Faul ve sarı doğru.

    Lale Orta: Kesinlikle net bir sarı.
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçındaki pozisyonlara ne dediler?

    SERDAR'IN POZİSYONU...

    SORU: "Serdar Aziz'in elle müdahalesi penaltı mı?"

    Bülent Yıldırım: Serdar Aziz'in amacı kafayla topa vurmak. Ama topa vuramıyor, sağ kolu doğal ama sol eli yüksekte kaldı. Ama bilerek kafayla oynamayı da net şekilde söyleyemiyorum. Penaltı bence.

    Deniz Çoban: Standart problemi var. Bu karar Fenerbahçe-Sivasspor maçında da böyle uygulansın, diğer maçlarda da böyle uygulansın. O zaman sorun yok. Kurala göre oyun devam eder. Ama bu sene 4. haftada Alanyaspor - İstanbulspor maçından sonra MHK 'Vuruş çok belirgin olmalı, ufaktan sürtme olmamalı' dedi. Kürşat Filiz penaltı vermedi ve onu uzun süre dinlendirdiler. 10. haftada Konyaspor - Gaziantep maçında Antepli Jevtovic'in pozisyonunda hakem oynattı. VAR da müdahale etmedi. VAR hakemi Hakan Ceylan, evine gönderildi ve ertesi hafta da Riva'ya çağrılmadı. Bu pozisyonla aynı. MHK buna penaltı diyor. Net penaltı ve VAR müdahalesi gerekirdi.

    Lale Orta: Bence penaltı yok. Kafasıyla vuruyor, eline geliyor. VAR buna karışamaz.

    Erman Toroğlu: Penaltı değil, Serdar Aziz topa kafa vurmaya çalışıyor.

    Fırat Aydınus: Penaltı yok.
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçındaki pozisyonlara ne dediler?

    CRESPO'NUN POZİSYONU...

    SORU: "Crespo'nun Keita'ya müdahalesinde sarı kart doğru mu?"

    Deniz Çoban: Sarı doğru, fazlası olmaz

    Bülent Yıldırım: Keita arkadan geliyor, Crespo görmedi. Sarı yeterli.

    Lale Orta: Sarı kart.
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçındaki pozisyonlara ne dediler?

    KEITA'NIN SARI KARTI...

    SORU: "Keita'nın Valencia'ya müdahalesinde sarı kart çıktı, doğru mu?"

    Deniz Çoban: Topsuz alanda rakibin yüzüne el geliyor, sarı.

    Bülent Yıldırım: Sarı kart.

    Lale Orta: Doğru bir sarı kart.
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçındaki pozisyonlara ne dediler?

    EMRE MOR'UN KARTI...

    SORU: "Emre Mor'un sarı kartı doğru mu?"

    Deniz Çoban: Bence sarı kart gereksiz.

    Bülent Yıldırım: Topa gidiyor, rakible temas var. Kart olmamalıydı.

    Lale Orta: Sarı kart olmamalıydı.
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçındaki pozisyonlara ne dediler?

    BATSHUAYI, İLK KART...

    SORU: "Batshuayi'nin ilk sarı kartı doğru mu?"

    Deniz Çoban: Ayağına basmıyor, kendi standartları gereği sarı çıkardı.

    Bülent Yıldırım: Kontrolsüz faulluk bir şey yok, öncesinde faul var. Sarı kart yanlış.

    Lale Orta: Sarı yanlış.
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçındaki pozisyonlara ne dediler?

    BATSHUAYI, İKİNCİ SARI KART...

    SORU: "Batshuayi'nin ikinci sarı kartı doğru mu?"

    Bülent Yıldırım: Faul doğru. Kontrolsüz faul yok. İkinci sarı olmaz.

    Deniz Çoban: Bence karar, Hüseyin Göçek'in değil. Yardımcıdan gelen bir uyarı var bence. Sarı kartlık bir şey yok. Jesus'u da tebrik ederim, alışık değiliz, oyuncusuna kızıyor.

    Lale Orta: Kart olmaz.

     

    Fırat Aydınus: İlk ve ikinci sarı kart yanlış.
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçındaki pozisyonlara ne dediler?

    PENALTI DOĞRU MU?

    SORU: "Fenerbahçe'nin pozisyonu penaltı mı?"

    Deniz Çoban: Sosyal medyada bir fotoğraf çıktı, dışarda denildi. İlk darbe dışarda ama çizgide ve içerde devam eden müdahale var. VAR da buna karışamaz. Bence içerde. Dışarıda başlıyor ama içeride de devam ediyor.

    Bülent Yıldırım: İlk temas dışarıda. Ama temas bitmiyor, devam ediyor. VAR'ın karışmaması doğru.

    Lale Orta: Sıkıntı yok, penaltı doğru. Dışarıda başlayıp, devam etmiş.
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçındaki pozisyonlara ne dediler?

    GOUTAS'IN MÜDAHALESİ...

    SORU: "Goutas'ın İrfan Can'a müdahalesinde kart çıkar mı?"

    Bülent Yıldırım: Sarı.

    Deniz Çoban: Karta gerek yok.

    Lale Orta: Sarı kartlık hamle.
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçındaki pozisyonlara ne dediler?

    CANER'İN KARTI...

    SORU: "Caner Osmanpaşa'ya İrfan'a faulü sonrası çıkan sarı kart doğru mu?"

    Deniz Çoban: İtiraza kart verdiyse tamam. Ama faul verdiyse, itiraza da ikinci sarı çıkmalıydı.

    Bülent Yıldırım: Çok kısa sürede bir kart çıktı, neden verdiğini çözemeyiz.
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçındaki pozisyonlara ne dediler?

    AARON'IN MÜDAHALESİ...

    SORU: "Aaron Appindangoye'ye Valencia'ya müdahalesinde kart çıkar mı?"

    Lale Orta: Hem boyuna basıyor, hem ayağıyla vuruyor. Sarı kart.

    Deniz Çoban: Sarı olmalıydı.

    Bülent Yıldırım: Sarı kart gerekirdi.

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