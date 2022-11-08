SERDAR'IN POZİSYONU...

SORU: "Serdar Aziz'in elle müdahalesi penaltı mı?"

Bülent Yıldırım: Serdar Aziz'in amacı kafayla topa vurmak. Ama topa vuramıyor, sağ kolu doğal ama sol eli yüksekte kaldı. Ama bilerek kafayla oynamayı da net şekilde söyleyemiyorum. Penaltı bence.

Deniz Çoban: Standart problemi var. Bu karar Fenerbahçe-Sivasspor maçında da böyle uygulansın, diğer maçlarda da böyle uygulansın. O zaman sorun yok. Kurala göre oyun devam eder. Ama bu sene 4. haftada Alanyaspor - İstanbulspor maçından sonra MHK 'Vuruş çok belirgin olmalı, ufaktan sürtme olmamalı' dedi. Kürşat Filiz penaltı vermedi ve onu uzun süre dinlendirdiler. 10. haftada Konyaspor - Gaziantep maçında Antepli Jevtovic'in pozisyonunda hakem oynattı. VAR da müdahale etmedi. VAR hakemi Hakan Ceylan, evine gönderildi ve ertesi hafta da Riva'ya çağrılmadı. Bu pozisyonla aynı. MHK buna penaltı diyor. Net penaltı ve VAR müdahalesi gerekirdi.

Lale Orta: Bence penaltı yok. Kafasıyla vuruyor, eline geliyor. VAR buna karışamaz.

Erman Toroğlu: Penaltı değil, Serdar Aziz topa kafa vurmaya çalışıyor.

Fırat Aydınus: Penaltı yok.