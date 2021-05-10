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Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, MKE Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11’de başlayan oyuncular yenilenme çalışması ile tamamladı.

Diğer oyuncuların ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı idman, pas çalışması ile devam etti. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Serdar Aziz ile Mbwana Samatta takımla çalışırken, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Altay Bayındır takımdan ayrı yaptıkları bireysel çalışmalarla antrenmanı sürdürdü. Sinan Gümüş ve Diego Perotti’nin ise tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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