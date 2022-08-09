Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Ümraniyespor maçına ilk 11´de başlayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz´in tedavisine devam edildi.

JOAO PEDRO SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joao Pedro, saha çalışmalarına başladı. Sakatlığı sebebiyle takıma dahil olduğundan bu yana sarı-lacivertli formayı giyemeyen Joao Pedro, Slovacko maçının ardından takıma katılacak.