Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de ligdeki ilk yenilgisini aldı. Sarı-lacivertliler ayrıca ligdeki son 5 maçında 4. kez puan kaybetti.
Son 5 maçında 2 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip bu dönemde 10 puan yitirdi.
Fenerbahçe, bu yenilgiyle 11 puanda kaldı. Antalyaspor da puanını 11'e çıkardı.
Sarı-lacivertliler, ligde 8. haftada deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.
YORUMLAR