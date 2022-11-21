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Fenerbahçe son dakika! Napoli şimdi de onun peşinde...

İtalya Serie A ekibi Napoli, Arda Güler'in ardından şimdi de Sarı-Kanarya'nın Portekizli yıldızı Miguel Crespo'yu takibe aldı. Miguel Crespo ocak ayına kadar izlenecek. Rapor olumlu olursa teklif yapılacak

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  • Bir Fenerbahçeli daha İtalya yolcusu! Napoli, Crespo için... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe'ye geçen sezon Portekiz ikinci lig ekibi Estoril'den gelen Miguel Crespo, sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekerken, Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarına girdi. 
  • Bir Fenerbahçeli daha İtalya yolcusu! Napoli, Crespo için... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Özellikle İspanyol devi Atletico Madrid, Portekizli futbolcuyu yakın takibe alırken, şimdi de İtalya'da fırtına gibi esen Napoli, Crespo'yu izlemeye başladı. 
  • Bir Fenerbahçeli daha İtalya yolcusu! Napoli, Crespo için... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    İtalyan basınına yansıyan haberlere göre ise; Serie A lideri, 26 yaşındaki futbolcuyu ocak ayına kadar mercek altına alacak ve gelecek rapor olumlu olursa Fener'e teklif yapacak.
  • Bir Fenerbahçeli daha İtalya yolcusu! Napoli, Crespo için... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    OLAĞANÜSTÜ YETENEKLERE SAHİPLER

    Napoli'ye yakınlığı ile bilinen "areanapoli.it"in haberinde şu ifadelere yer verildi: 

     
  • Bir Fenerbahçeli daha İtalya yolcusu! Napoli, Crespo için... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    'Napoli, geleceğe bakıyor ve bir sonraki transfer piyasası için listesine aldığı oyuncuları yakından izliyor. Şu anda listede iki Fenerbahçeli futbolcu var. 
  • Bir Fenerbahçeli daha İtalya yolcusu! Napoli, Crespo için... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Bunlardan biri Türklerin gelecek vaat eden genç yeteneği Arda Güler... Diğeri de Miguel Crespo... 
  • Bir Fenerbahçeli daha İtalya yolcusu! Napoli, Crespo için... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    İki oyuncu da Avrupa'da dikkat çeken isimlerden ve olağanüstü kalitede orta saha oyuncuları... 
  • Bir Fenerbahçeli daha İtalya yolcusu! Napoli, Crespo için... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Crespo, Demme'nin yerine düşünülüyor. Olası bir ayrılık sonrası Napoli, Crespo'yu kadroya katabilir.'
  • Bir Fenerbahçeli daha İtalya yolcusu! Napoli, Crespo için... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    ELJİF ELMAS VE KİM'İ KADROSUNA KATMIŞTI

    Sarı-Lacivertlilerle iyi ilişkiler içinde olan İtalyan ekibi, 2019 yaz transfer döneminde Eljif Elmas'ı 16 milyon 200 bin euro karşılığında kadrosuna katmıştı. 
  • Bir Fenerbahçeli daha İtalya yolcusu! Napoli, Crespo için... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Napoli, bu yaz transfer döneminde de Kim Min-jae'yi 18 milyon euroya renklerine bağlamıştı. 
  • Bir Fenerbahçeli daha İtalya yolcusu! Napoli, Crespo için... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Napoli devre arasında Arda Güler ya da Miguel Crespo'yu transfer etmesi halinde Fenerbahçe'den üçüncü oyuncuyu almış olacak. 
  • Bir Fenerbahçeli daha İtalya yolcusu! Napoli, Crespo için... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Crespo, bu sezon Fenerbahçe'de toplamda 20 maça çıkarken, 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. 
  • Bir Fenerbahçeli daha İtalya yolcusu! Napoli, Crespo için... - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Arda Güler ise 13 karşılaşmada 3 gol atıp, 1 de asist yaptı.

     

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