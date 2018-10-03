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Fenerbahçe Spartak Trnava maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Spartak maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Spartak Trnava maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. haftasında sahaya çıkacak Fenerbahçe, Spartak Trnava ile karşılaşacak. Peki Fenerbahçe Spartak Trnava maçı hangi kanalda ve ne zaman?

03 Ekim 2018 Çarşamba, 11:32 | Güncelleme:

Fenerbahçe Spartak Trnava maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde ter dökmeye hazırlanırken, taraftarlarda önemli maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Fenerbahçe'nin Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yla oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Welz yönetecek. Peki Fenerbahçe Spartak Trnava maçı ne zaman? Fenerbahçe Spartak Trnava maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Spartak Trnava maçı 4 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te Ülker Stadı'nda oynanacak. Maçta Alman hakem Tobias Welz düdük çalacak. Welz'in yardımcılıklarını vatandaşları Rafael Foltyn ile Markus Hacker üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise yine Almanya'dan Dominik Schaal yapacak.

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe taraftarlarının büyü merakla beklediği Fenerbahçe Spartak Trnava maçı için tüm detaylar netleşirken, stada gidemeyerek maçı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverlerin maçın hangi kanalda yayınlanacağına dair araştırmaları sürüyor. Ancak henüz Fenerbahçe Spartak Trnava maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli değil.

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA BİLET FİYATLARI

Maçın bilet fiyatları ise şöyle:

Fenerium Üst H-I Blok: 130 lira.

Fenerium Alt H Blok: 230 lira.

Fenerium Alt G Blok: 270 lira.

Fenerium ALT F Blok: 325 lira.

ALİ KOÇ'TA SPARTAK TRNAVA MAÇI ÖNCESİ TARAFTARLARA ÇAĞRI

Fenerbahçe Dergisi'nde bir yazı kaleme alan Ali Koç Spartak Trnava maçı öncesi taraftara çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Futbol Takımımızın 4 Ekim 2018 Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile 7 Ekim 2018 Pazar günü de Medipol Başakşehir ile evimizde oynayacağı maçlarda, tribünlerimizi sonsuz bir destekle "sadece Fenerbahçe" diyerek dolduracağınıza, takımımızın son saniyeye dek yanında olacağınıza inancım sonsuz.

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