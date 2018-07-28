Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, stoper mevkisinde yaşanan sıkıntıdan dolayı sportif direktör Damien Comolli'den bu bölgeye takviye istedi.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre harekete geçen Fransız direktör, ilk olarak Porto'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Diego Reyes'i gündemine aldı. Meksikalı stoperin serbest durumda bulunması bir avantaj olarak göze çarparken sezonun sonlarına doğru geçirdiği ağır sakatlıktan dönüşünün belirsiz olması bu konuda handikap yarattı. Sahalara ne zaman döneceği belirsizliği koruyan 25 yaşındaki oyuncuyu yine de takip edecek olan Comolli, benzer tipte ucuz maliyetli savunmacıları da takibe aldı.

JOSEF, HASAN ALİ VE TOPAL STOPERDE DENENİYOR

Transfer bekleyen Phillip Cocu'nun ise bu süreçte stoperde denediği isimler belli oldu. Genç çalıştırıcı, Josef de Souza, Hasan Ali Kaldırım ve Mehmet Topal'ı stoper olarak idmanlarda denediği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ