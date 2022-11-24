Fenerbahçe'de Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle stadyum isminde değişiklikliğe gidilmesi gündeme geldi.
1907 Fenerbahçe Derneği, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun isminin Atatürk Stadyumu olması için öneride bulundu.
Derneğin bir araya geldiği gecede bu öneri dakikalarca ayakta alkışlandı.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulıu Başkanı Uğur Dündar'ın sosyal medya paylaşımı ise şöyle:
— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) November 24, 2022
ALİ KOÇ'TAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nın Atatürk Stadyumu olarak değişmesine sorusuna Ali Koç yanıt verdi. Koç, '"Son dönemde bu talep çok fazla gelmeye başladı. Camia bunu istiyorsa, biz de gerekeni yaparız'' ifadelerini kullandı.
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