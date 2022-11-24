1907 Fenerbahçe Derneği, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun isminin Atatürk Stadyumu olması için öneride bulundu.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulıu Başkanı Uğur Dündar'ın sosyal medya paylaşımı ise şöyle:

Derneğin bir araya geldiği gecede bu öneri dakikalarca ayakta alkışlandı.

ALİ KOÇ'TAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nın Atatürk Stadyumu olarak değişmesine sorusuna Ali Koç yanıt verdi. Koç, '"Son dönemde bu talep çok fazla gelmeye başladı. Camia bunu istiyorsa, biz de gerekeni yaparız'' ifadelerini kullandı.