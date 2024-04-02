"MEŞRU MÜDAFAA YAPAN OYUNCULARIMIZ PFDK'YA SEVK EDİLDİ"

"Meşru müdafaa yapan oyuncularımız ve çalışanlarımız PFDK'ya sevk edildiler. Trabzon maçları çoğu zaman gergin geçer ama bu maçta hiç görmediğimiz kadar su ve patlayıcı - yanıcı maddeler olmak üzere cisimler sahaya atılmıştır. Her dakika gerginlik artmıştır. Biz bunu İstanbul'dan görüp, 2-0 öndeyken hocamıza 'İstediğin an takımı sahadan çekebilirsin' derken Trabzon emniyeti burnunun dibindeki maça müdahale edememiştir."

"YURT DIŞIYLA TEMAS HALİNDEYİZ"

"Biz bu maçtan beri yurt dışıyla temas halindeyiz. Uzmanlar, hukukçular, futbol dünyasındakiler... Niye temas halindeyiz? Başımıza gelecekleri bildiğimiz için. Gözlemciler, hatta yabancı gözlemci hakeme tam puan vermiştir. Yabancı gözlemci diyorum çünkü bizim temasta olduğumuz yabancı uzmanlar 'Bu Avrupa'da olsa bu hakemin lisansı iptal edilirdi' diyenler. TFF'nin getirdiği neredeyse tam puan vermiş, 91 puan"

"Yaşanan olayları gerekli güvenliği sağlamakla yükümlü kişiler, maçı iptal etmesi gereken hakem, TFF hayatlarında hiçbir şey olmamış gibi devam ederken bazı rakiplerimizin yaratmaya çalıştığı kamuoyu baskısı nedeniyle kendini linçten savunmaya çalışan futbolcularımız PFDK'ya sevk edilmişlerdir. İşte böyle bir Türkiye'de rekabet etmeye çalışıyoruz."

"USLU USLU DAYAK YEMELERİNİ BEKLİYORLARDI"

"TFF'miz. TFF'miz diyoruz çünkü bizim TFF'miz. Onların anlayışına göre oyuncularımız kaçmalıymış. Kaçsalarmış fazla güç kullanmak zorunda kalmazlarmış ve bütün bunlar yaşanmazmış. Herhalde futbolcularımızın uslu uslu dayak yemelerini bekliyorlardı. Armamızı kahramanca temsil ettiler orada."

"Yok efendim o sahibi olduğunuz spor medyasıyla beraber, hepiniz buraya almayalım dediniz ama biz öyle yapmıyoruz, bu kanal ve benzerlerinde işlenen şey Fenerbahçe saha ortasında sevinmemeliymiş. Onların bir futbolcusuna açıklama yaptırıyorlar, adam hayatım boyunca böyle bir şey görmedim, böyle kışkırtma mı olur mealinde bir şeyler söylüyor. Daha siz 3 ay evvel siz kendi aldığınız galibiyeti kutladınız. Mert Hakan eli cebinde gelmiş, neresinde gelseydi!"

"SANKİ ORASI ÖZERK BİR BÖLGE..."

"Sanki orası özerk bir bölge. Acaba biz şiddeti normalleştirmeye çalışan bir ülke haline mi geldik? Orada yaşananlar, linç teşebbüsleri tamamen göz ardı edilip futbolcularımızın meşru müdafaası tartışılıyor."

"Fenerbahçe'nin ülkesi ve vatanı için duruşu kurulduğundan beri apaçık ortadayken. Bu maçın ardından tek bir siyasi partiden, üst makamda görev alan tek bir siyasetçiden, devlet erkanından, TFF'den veya herhangi bir futbol paydaşından kamuoyunda bir geçmiş olsun mesajı gelmemesi son derece manidar ama bir o kadar da derin anlam taşımaktadır."