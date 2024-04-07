Fenerbahçe Süper Kupa maçına Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak

2022-2023 Sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, bu akşam 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasında karşı karşıya gelecek. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak olan maçta hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa karşılaşmasına U19 takımıyla çıkacak. 2 Nisan tarihinde Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştiren sarı-lacivertli yönetim, alacağı kararlar doğrultusunda üyelerden yetki aldı. 3 Nisan tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında ise Süper Kupa maçının ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması durumunda Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkma kararı alındı. TFF, Fenerbahçe’nin iki talebini de reddetti. Bunun üzerine sarı-lacivertli ekip, Şanlıurfa’ya U19 takımı ile gitmeye karar verdi.

U19 TAKIMI BİR GÜNDE İKİ MAÇA ÇIKACAK

Fenerbahçe U19 takımı, bugün saat 12.00’de U19 Elit A Ligi 19’uncu hafta karşılaşmasında Giresunspor ile Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde karşı karşıya gelecek. Kendi liginde 36 puanla lider olan U19 takımı, bu maçın ardından saat 16.30’da kalkacak uçakla Şanlıurfa’ya hareket edecek ve akşam 21.30’da Galatasaray’ın karşısına çıkacak.

U19 TAKIMININ BAŞINDA ZEKİ MURAT GÖLE OLACAK