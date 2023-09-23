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        Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak

        Fenerbahçe, Süper Lig'in altıncı haftasında yarın Alanyaspor'a konuk olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 14:37 Güncelleme: 23.09.2023 - 14:42
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        Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk olacak
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        Alanya Oba Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

        İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki 4 maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları, play-off karşılaşmaları ile ilk grup maçında yenilgi yüzü görmeyerek 11 maçta 11 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

        Süper Lig 5. hafta maçında Ülker Stadı'nda ağırladığı Bitexen Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 6. hafta mücadelesinde, 7 puanla 9. sırada yer alan Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.

        Cengiz Ünder ve Bartuğ Elmaz yok

        Fenerbahçe'de 3 Eylül'deki MKE Ankaragücü deplasmanında ikinci yarı gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan ve bir maçlık cezasını atlatan İsmail Yüksek, bu maçta forma giyebilecek.

        Bitexen Antalyaspor maçının ilk dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan Cengiz Ünder ile Bartuğ Elmaz ise tedavilerinin sürmesi nedeniyle kadroda yer alamayacak.

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