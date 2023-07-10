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        Fenerbahçe, taktik ve pas çalıştı

        Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere Rusya'ya giden Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2023 - 23:15
        Fenerbahçe, taktik ve pas çalıştı
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        Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde St. Petersburg’da bulunan Petrovski Stadyumu’nda yapılan idmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

        Öte yandan akşam yemeğinin ardından da genç oyuncu Jin-Ho Jo’nun doğum günü kutlandı.

        Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

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